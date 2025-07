Raquel Mendes e João Ricardo foram o casal surpresa da última edição de 'Casados à Primeira Vista'. Ambos entraram no programa da SIC à procura do amor, casaram-se com outros participantes mas ao conhecerem-se nas gravações e estreitando laços fora das mesmas acabaram por apaixonar-se.

Na última gala de 'Casados à Primeira Vista', Raquel e João Ricardo assumiram a paixão, anunciaram o namoro e revelaram planos para o casamento.

No entanto, parece que a relação não teve pernas para andar e o casal separou-se cerca de um mês depois de ter tido início. O fim do romance foi confirmado nas últimas horas pela criadora de conteúdo digital do Porto.

"Agradeço a todos as mensagens positivas. A relação chega ao fim, mas não me irão ver a chorar pelos cantos. Fui, vivi, entreguei-me e infelizmente não deu certo. Estou de consciência tranquila e em paz. Continuo a viver e a não ter medo de ser feliz. A verdade sempre aparece", disse Raquel através da sua conta oficial de Instagram.



Em declarações à revista TV Guia, a coordenadora de eventos contou, em lágrimas, ter ficado a saber do fim da relação através das redes sociais.

"Não sei mesmo o que dizer. Até há dias estava tudo bem. A verdade é que no início da semana, comecei a sentir um comportamento mais frio por parte do João, e perguntei várias vezes se se passava alguma coisa. Os telefonemos foram sendo cada vez mais escassos, as mensagens também e posso dizer que não sei nada dele desde quarta-feira [23 de julho]”, cita a publicação.

Romance começou com traição?

Raquel marcou presença no início de julho numa emissão do programa 'Casa Feliz', da SIC, onde em conversa com Diana Chaves e João Baião teve oportunidade de deitar por terra os rumores que davam conta de que o envolvimento com João Ricardo teria começado nas gravações de 'Casados à Primeira Vista' e, por isso, resultaria de uma traição de ambos aos noivos.

"Isto [o romance] aconteceu fora das gravações. Nem eu, nem o João Ricardo traímos ninguém, porque vivemos juntos a experiência durante três semanas, mais ou menos. Ele acabou no final de março, eu acabei no início de maio. Só por volta de 13 de junho é que resolvemos estar juntos. De maio até 29 de junho, nunca mais estive com o Hugo, aliás, fui bloqueada por ele nas redes sociais", referiu na altura.

O 'casamento' de Raquel e João Ricardo

Raquel e João Ricardo 'casaram-se' na última gala de 'Casados à Primeira Vista'. A participante surgiu de vestido branco e véu e o noivo de fato, mas a celebração não passou de uma brincadeira. Ainda assim, os dois deixaram a promessa de em breve subir ao altar.

"Esta edição termina como tudo começou. Hoje é dia de casamento", anunciou Diana Chaves já na reta final do programa, tendo depois chamado o noivo, João Ricardo.

"Cheguei até aqui com uma boa amizade. Tudo começou com uma excelente amizade que tivemos aqui dentro do programa. Depois do programa continuou e [começou a ser] bem mais do que uma amizade", partilhou João Ricardo, que confessou que "nunca imaginou" que a sua participação no programa da SIC tivesse este desfecho.