Quando embarcaram na aventura do 'Casados à Primeira Vista', Raquel e João Ricardo estavam longe de imaginar que encontrariam o amor ao lado de um do outro. Raquel, recorde-se, deu o nó com Hugo (já repetente no programa da SIC), enquanto que João Ricardo disse o 'sim' no primeiro programa a Marta.

No entanto, quis o destino que houvesse uma 'troca' de casais. Após as gravações da experiência, João Ricardo e Raquel começaram a falar mais frequentemente e... acabaram por se apaixonar.

Em conversa com Diana Chaves e João Baião no programa 'Casa Feliz' desta quinta-feira, dia 3 de julho, Raquel deu pormenores sobre esta relação, que surpreendeu tudo e todos no episódio final.

Não houve traição, garante Raquel

Quando Raquel e João Ricardo assumiram o seu romance houve quem questionasse se estes não se teriam envolvido quando ainda estavam na experiência com os antigos companheiros. A convidada esclareceu logo este ponto, notando que não.

"Isto aconteceu fora das gravações. Nem eu, nem o João Ricardo traímos ninguém, porque vivemos juntos a experiência durante três semanas, mais ou menos. Ele acabou no final de março, eu acabei no início de maio. Só por volta de 13 de junho é que resolvemos estar juntos. De maio até 29 de junho, nunca mais estive com o Hugo, aliás, fui bloqueada por ele nas redes sociais", notou.

Questionada sobre o que a atraiu no atual namorado, Raquel enviou mais indiretas a Hugo. "O que me encantou foi aquilo que eu disse que vinha à procura neste programa, o tal do meu melhor amigo, sem pressão, uma pessoa que me entendia, que ria comigo, que ria do meu sentido de humor e não me condenava - aliás, ele é pior do que eu, temos de o mandar calar", argumentou.

Esta explica que com o tempo, os dois "tornaram-se grande amigos" e que de algumas mensagens passaram para telefonemas de horas e, entretanto, a videochamadas. "Para nós está mais que esclarecido e o que interessa é a nossa certeza de querer estar juntos e lá está, fui recebida de braços abertos sem ninguém me questionar ou pedir algo em troca", realçou.

Os rumores da imprensa

Antes de tornarem pública a sua relação, Raquel e João Ricardo já tinham ido parar à imprensa cor-de-rosa, depois de terem sido 'apanhados' numa esplanada juntos. Contudo, à época, os dois eram apenas amigos. Aliás, foi isto que confirmou a Marta quando confrontada na altura.

Contudo, esta compreende que há quem possa pensar que mentiu, tendo em conta que poucas semanas depois surgiu feliz ao lado do 'ex-marido' de Marta.

Uma experiência que a mudou

Para Raquel, a experiência valeu muito a pena, ainda mais porque se não fossem os conselhos dos especialistas do programa provavelmente não teria aceitado namorar com João Ricardo. A própria confessou que não era pessoa "de partilhar sentimentos", algo que mudou.

Mantendo uma relação à distância, uma vez que Raquel vive no Porto, esta pondera a possibilidade de se mudar para a capital e de arrendar seu apartamento na cidade 'Invicta'.

Por enquanto, os dois continuam a conhecer-se, a si e às respetivas famílias.