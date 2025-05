João Ricardo, um dos participantes da atual edição do 'Casados à Primeira Vista', falou sobre a sua experiência no formato da SIC (do qual entretanto já saiu) e da relação com Marta, com quem deu o nó.

Em entrevista a João Baião no programa 'Casa Feliz', João Ricardo garantiu que entrou no programa de mente - e coração - aberto, sendo que todas as decisões que tomou foram devidamente ponderadas.

"Nesse jantar anterior tinha havido uma situação em que ficámos chateados. Fiquei com vontade de sair também, mas sentia que estava com a cabeça quente, não queria estar a meter sair", afirma, relembrando uma cerimónia na qual Marta manifestou o seu desejo de abandonar o programa, acabando por mudar de ideias.

Entretanto, mais tarde, foi o próprio João que percebeu que queria terminar o casamento. "Não ia colocar sair só porque sim. Se for colocar sair é para sair, ponto final. Foi o que aconteceu".

"Não me fez qualquer sentido estar ali mais uma semana", notou.

Veja a entrevista completa.