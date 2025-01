Inês Bicho e Paulo Chadeca conheceram-se na edição do ano passado do programa 'Casados à Primeira Vista' e, desde então, nunca mais se separaram. Na manhã desta sexta-feira, dia 10, os dois estiveram à conversa com João Baião e Diana Chaves, revelando como viveram esta experiência.

"Eu queria nem que fosse um amigo, era a pior coisa que queria que acontecesse. É uma experiência intensa. É errado entrarmos a 'pés juntos' e não permitirmos que o outro se dê a conhecer", notou Inês.

Entretanto, Paulo aproveitou para deixar um "alerta" aos futuros participantes da experiência social.

"Serem verdadeiros nas primeiras entrevistas. Não falarem sobre alguém que esperavam ser e dizerem quem são. Isso facilita todo o processo", garantiu, notando que as pessoas tendem a mostrar uma coisa que não são para impressionar, o que acaba por influenciar na escolha do parceiro que realmente precisam.

De sublinhar que as inscrições para o programa já estão abertas.

Leia Também: Já pode inscrever-se na nova edição de 'Casados à Primeira Vista'