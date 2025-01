A princesa Beatrice e o marido, Edoardo Mapelli Mozzi, foram pais pela segunda vez no dia 22 de janeiro.

Os dados do nascimento foram revelados pelo Palácio de Buckingham, incluindo o nome da bebé, que partilha algo com a irmã mais velha.

Athena Elizabeth Rose Mapelli Mozzi tem o mesmo segundo nome que Sienna Elizabeth Mapelli Mozzi.

De acordo com a Hello!, a escolha do nome Elizabeth é uma homenagem à avó de Beatrice, a rainha Isabel II.

Esta é, aliás, uma prática comum na família real, com a filha da princesa Anne ou a filha do príncipe William a terem também o nome Elizabeth nas suas certidões de nascimento.

