A princesa Beatrice e o marido, Edoardo Mapelli Mozzi, deram as boas-vindas à sua segunda filha. Athena Elizabeth Rose Mapelli Mozzi nasceu na quarta-feira, 22 de janeiro, anunciou a família real britânica.

A bebé nasceu no Chelsea and Westminster Hospital, em Londres, com 1,8kg.

De acordo com o site oficial da família real britânica, o rei Carlos III e a rainha, tal como outros membros, foram informados e estão encantados com a notícia.

A Princesa Beatrice e Mapelli Mozzi deixaram ainda uma palavra de agradecimento "a todos os funcionários do hospital pelos seus maravilhosos cuidados".

Foi ainda esclarecido que tanto a princesa como a filha "estão saudáveis". "A família está a desfrutar do tempo com os irmãos mais velhos de Athena, Wolfie e Sienna".

Edoardo Mapelli Mozzi partilhou uma imagem da bebé na sua página oficial de Instagram e escreveu na legenda: "Demos as boas-vindas à bebé Athena nas nossas vidas, na semana passada. Ela é pequena e absolutamente perfeita. Todos nós (incluindo Wolfie e Sienna) já estamos completamente apaixonados por ela. Os nossos corações estão a transbordar de amor por ti, querida Athena".

Leia também: Grávida, princesa Beatrice partilha a sua rotina diária (muito) saudável