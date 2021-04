O conceito de "barriga inchada", vulgarmente utilizado para descrever uma sensação de inchaço e distensão abdominal é, na maioria dos casos, um sintoma transitório que ocorre depois das refeições e que se resolve de forma espontânea.

Contudo, muitas das vezes, o inchaço e distensão abdominal podem tornar-se dolorosos e incómodos, afetando negativamente as atividades do dia-dia.

A boa notícia é que, embora possa variar de pessoa para pessoa, existem alguns truques simples que podem diminuir a sensação de "barriga inchada" depois das refeições.

Mastigação

Uma das estratégias, muitas vezes negligenciada, passa por garantir uma adequada mastigação de todos os alimentos. A mastigação é o primeiro passo do processo digestivo que possibilita a ativação de uma cascata de movimentos e a secreção de substâncias ao longo do tubo digestivo, que vão influenciar não só, a digestão dos alimentos e absorção dos nutrientes como, também, contribuir para uma boa função intestinal.

Lembre-se: É essencial realizar as suas refeições num ambiente tranquilo, longe de ecrãs, mastigando sempre muito bem todos os alimentos. Evite também deitar-se imediatamente após as refeições.

Hidratação

A água é o principal componente do corpo humano, constituindo aproximadamente 60 a 70% do peso corporal. Garantir uma adequada ingestão hídrica ao longo do dia é fundamental não só, para diminuir a sensação de "barriga inchada", muitas vezes associada à obstipação (ou comumente designada de prisão de ventre), como também, para prevenir dor de cabeça, irritabilidade, insónia, entre outras consequências nefastas para a saúde.

Note que as necessidades hídricas devem ser individualizadas de acordo com o género, a idade, o status clínico, atividade física, ingestão alimentar, etc. e que, apesar da generalidade dos alimentos possuir água na sua constituição, a água proveniente dos alimentos não é suficiente para suprir as necessidades hídricas diárias.

A recomendação do Instituto de Hidratação e Saúde, é que as mulheres ingeriram cerca de 1,5 litros de água por dia e os homens 1,9 litros, o que representa, aproximadamente, 8 a 10 copos de água por dia. Se lhe for difícil fazer uma adequada ingestão hídrica diária, opte por águas aromatizadas com, por exemplo, pau canela, casca de laranja, casca de limão ou folhas de hortelã.

Ingestão de fibras

Uma baixa ingestão de fibras poderá ter como consequência obstipação que, muitas das vezes, está associada a uma maior sensação de «barriga inchada». Garantir um adequado aporte de fibra ao longo do dia irá possibilitar a melhoria do trânsito intestinal como também diminuir o inchaço e distensão abdominal.

Na prática, deverá privilegiar cereais e derivados na sua versão integral, pois contêm um maior teor de fibra; ingerir entre 3 a 5 porções de fruta, ao dia, priorizando a fruta crua e sempre que possível com casca, optando por frutas como a ameixa, a papaia, a manga, kiwi, entre outras.

Não se esqueça também de incluir e diversificar os legumes na sua alimentação! Inclua sempre legumes ao almoço e jantar, quer seja na sopa ou no prato.

Limitar alguns alimentos

Além destas estratégias poderá limitar alguns alimentos específicos que, por serem mais fermentáveis, podem causar maior flatulência e sensação de "barriga inchada". Destaco os feijões, as ervilhas, o grão, as favas, as lentilhas, o milho e as couves.

Lembre-se, para ser saudável todos os alimentos são necessários e complementares, mas em quantidades diferentes. Pratique uma alimentação variada, equilibrada e completa.

Caso a sensação de «barriga inchada» seja persistente ou muito incómoda, deverá procurar ajuda de um especialista pois podemos estar na presença de doenças do foro gastrentestinal como é exemplo a Doença Celíaca, a Doença de Crohn, a Síndrome do Intestino Irritável, alergias e/ou intolerâncias alimentares, entre outras.

Um artigo da nutricionista Ana Lemos, do Hospital Lusíadas Lisboa.