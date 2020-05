Outros fatores de risco relacionados com o individuo incluem a predisposição genética, a história familiar de asma ou alergia (a asma e alergia parental está associada a maior prevalência de asma durante as primeiras duas décadas de vida) e o sexo (a prevalência de asma é maior no sexo masculino, durante os primeiros anos de vida; ocorre uma subida no sexo feminino, durante a adolescência, após a qual, a prevalência parece ser superior). Fatores de risco relacionados com o ambiente, incluem os aeroalergénios (ácaros do pó doméstico, pólenes, epitélios de animais domésticos e fungos) e os alergénios ocupacionais (identificados mais de 250, responsáveis pela asma ocupacional- cerca de 10% das asmas).

A exposição precoce a certos vírus respiratórios, bem como a exposição a fumo de tabaco, durante a gravidez e infância precoce, aumenta o risco de asma.

O diagnóstico de asma é realizado com base história clínica, exame físico, provas de função respiratória e testes de alergia. Deve ser efetuado o mais precocemente possível, de forma a iniciar o tratamento e prevenir quer a ocorrência de crises, com potencial risco de vida para o doente, quer o declínio progressivo da função pulmonar.

É altamente recomendável a avaliação por um médico Imunoalergologista, que irá tratar o doente, de todas as faixas etárias, na globalidade das manifestações da doença alérgica.

Como se trata?

O tratamento é instituído, de acordo com a idade e com as características da asma naquele doente em particular.

A educação do doente relativamente à sua doença e a identificação dos fatores potencialmente desencadeantes de crise (como alergénios, infeções respiratórias por vírus, exercício físico, irritantes, stress emocional, mudanças de temperatura), são fundamentais em todos os casos. É importante incentivar e adequar a prática de exercício físico a cada doente, podendo esta ajudar, inclusivamente, no controlo da doença.

O tratamento farmacológico engloba medicamentos de controlo (anti-inflamatórios por via inalada e/ou oral, bem como broncodilatadores inalados; em casos mais graves pode incluir medicamentos biológicos) e medicamentos de alívio (broncodilatadores inalados de ação rápida), em caso de crise. Existem vários tipos de inaladores cuja escolha deverá adequar-se às características e preferências do doente.

Nas asmas alérgicas, poderá estar ainda indicada a imunoterapia específica (“vacinas”), único tratamento com potencial para mudar o curso da doença, melhorando a qualidade de vida e reduzindo, a longo prazo, os custos e impacto das alergias.

Ao longo do tempo, devem ser implementadas estratégias de monitorização que podem envolver ajustes no tratamento. O objetivo final é obter e manter o controlo da doença (minimizar frequência de sintomas, interferência na atividade diária e sono e necessidade de medicação de alívio, bem como manter a função pulmonar dentro da normalidade).

As explicações são da médica Eunice Dias de Castro, especialista em Imunoalergologia.