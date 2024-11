A princesa Beatrice espera dar à luz na primavera do próximo ano e tem tomado especial cuidado com a sua saúde.

Gabriela Peacock, nutricionista e sua amiga chegada, falou com a Hello! sobre as rotinas da princesa.

"A Bea é incrivelmente consciente sobre a saúde e é ótima a escolher aquilo que come", referiu.

Também Beatrice falou com a mesma publicação: "A minha dica favorita que aprendi com a Gabriela foi a importância de escolher ferramentas pequenas e eficazes para balançar. Quando estamos a cuidar da família, às vezes não há tempo para fazer tudo perfeito, por isso, com a ajuda da Gabriela consegui aprender a adicionar algumas coisas que me ajudam, a mim e à minha família, a sentirmo-nos bem e a priorizar a nossa saúde."

E em que é que consiste então a sua rotina diária? A Hello revela que a princesa tem passado muito tempo na natureza, tem tomado alguns suplementos vitamínicos, e tem-se focado no equilíbrio entre a vida profissional e pessoal.

Leia Também: Grávida, princesa Beatrice participa em evento por Londres