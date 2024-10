Grávida pela segunda vez, a princesa Beatrice marcou presença no jantar Estée Lauder Re-Nutriv com Harrods, oferecido por Aerin Lauder, Carolyn Murphy e Bianca Brandolini, no The Orangery.

O evento decorreu no passado dia 22 de outubro, em Londres, Inglaterra, e contou com a presença de outras caras conhecidas, entre elas Nicky Hilton.

Para a ocasião, a neta da falecida rainha Isabel II escolheu um elegante vestido preto com laços na zona do peito. O look ficou completo com uns sapatos de salto alto a combinar.

Veja na galeria algumas fotografias da princesa no evento.