Em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, a página oficial da Família Real do Instagram partilhou uma série de retratos das mulheres do clã.

A coleção de fotografias impressionante incluía retratos da rainha Camilla, das falecidas rainhas Isabel II, Victoria e Alexandra, e ainda de Sophie, a duquesa de Edimburgo.

Porém, destacamos o retrato da princesa Ana, filha de Isabel II e Filipe.

Na fotografia, tirada em 1980, a princesa, então com 30 anos, observa o horizonte. Embora esteja maravilhosa, com o cabelo levemente desgrenhado, é o anel de noivado que recebeu do ex-marido, Mark Phillips, que chama a atenção.

Avaliado em cerca de 10 mil libras (cerca de 12 mil euros), o anel brilhante apresenta uma safira no centro ladeada por diamantes e foi dado à princesa Ana em maio de 1973.

Embora os anéis de noivado de safira sejam uma escolha popular entre a realeza, a princesa Ana foi uma das primeiras a usar um anel de noivado colorido.

