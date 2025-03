A princesa Beatrice voltou à vida pública desde que se tornou mãe pela segunda vez.

A sobrinha do rei Carlos III marcou presença no Victoria and Albert Museum, em Londres, na passada quinta-feira.

A festa de gala Borne's Wonderland tem como objetivo arrecadar fundos para pesquisas sobre prevenção de partos prematuros, um assunto que lhe diz muito já que a sua segunda filha, Athena Elizabeth, nasceu prematuramente em janeiro.

Beatrice usou um vestido midi de malha da marca Self Portrait num tom creme e com laços na parte de cima. Edoardo Mapelli Mozzi, seu marido, acompanhou-a ao evento.

