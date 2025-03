A princesa Beatrice, sobrinha de rei Carlos III, tornou-se mãe de dois filhos em janeiro, quando deu à luz a pequena Athena, prematuramente.

Com a chegada da sua menina, Beatrice recebeu um novo cargo e tornou-se patrona da Borne, uma instituição de caridade de pesquisa médica cuja missão é acabar com o nascimento prematuro.

No site oficial da instituição, pode ler-se: "A Borne tem a honra de anunciar sua alteza real, a princesa Beatrice, como a sua mais nova patrona. Esta nomeação, revelada na gala de arrecadação de fundos Borne's Wonderland no V&A, evidencia o empenho pessoal da princesa em acabar com o nascimento prematuro globalmente".

Sobre a sua nova função, Beatrice declarou: "O trabalho que a Borne está a realizar é algo incrivelmente próximo e pessoal para mim após o nascimento recente da minha filha. Todo o ano, no Reino Unido, 60.000 bebés nascem muito cedo, com pouca informação ou pesquisa sobre o porquê disto. É por isso que estou realmente ansiosa para apoiar a Borne e o seu programa de pesquisa inovadora, que espero que ajude milhares de pais e crianças no futuro".

