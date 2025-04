A princesa Ana, irmã do rei Carlos III, terá ficado lesionada após um acidente no Gatcombe Park Estate, em Gloucestershire.

As lesões tornaram-se evidentes nas celebrações da Páscoa quando a 'princess royal' surgiu a coxear e apoiada num guarda-chuva enquanto caminhava.

Já na saída, Ana evitou cumprimentar as pessoas que estavam à espera da família real, tendo ido direta para o carro.

Embora o Palácio de Buckingham não tenha emitido um comunicado oficial sobre o assunto, fontes revelaram ao The Mail que Ana sofreu uma contusão na perna. Não há conhecimento sobre as circunstâncias do acidente.

"Como sempre, ela continua sem grande alarido", referiu a fonte.

No ano passado, Ana também sofreu um incidente que a deixou hospitalizada. O mesmo ter-se-á devido a um encontro com um cavalo, embora a princesa não tenha memórias do mesmo.

