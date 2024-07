Depois de ter cancelado deveres reais que estavam marcados para a próxima semana na Escócia e em Norfolk, a princesa Ana visitou esta sexta-feira, dia 19 de julho, o Worcestershire Royal Hospital, que se situa perto da sua casa em Gloucestershire, Inglaterra.

De acordo com a People, a irmã do rei Carlos III esteve presente na inauguração de uma nova unidade de emergência do hospital.

Depois deslocou-se ao parque de exposições agrícolas em Malvern, Worcestershire, que fica a cerca de uma hora de carro da propriedade da princesa em Gatcombe Park.

Estas visitas reais acontecem um dia depois de - esta quinta-feira, dia 18 de julho - ter sido anunciado o cancelamento de alguns compromissos da princesa, que iria para a Escócia e Norfolk na próxima semana.

Seguindo a orientação médica, a irmã do rei Carlos III está a fazer um regresso aos compromissos reais de forma gradual, isto depois de ter sofrido um incidente, no mês passado, que a deixou internada no hospital durante uns dias.

Leia Também: Príncipe William e Kate Middleton apoiam publicamente a princesa Ana