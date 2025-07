Há dois anos, o cantor interrompeu a sua atuação no festival Glastonbury devido à síndrome de Tourette. No fim de semana regressou ao palco do mesmo evento, e agora anuncia digressão pelo Reino Unido e Irlanda.

Lewis Capaldi anunciou que irá fazer uma digressão pelo Reino Unido e Irlanda ainda este ano, isto após ter regressado ao festival Glastonbury. O cantor, de 28 anos, emocionou os fãs ao subir novamente ao palco do festival - isto depois de em 2023 ter sofrido no mesmo local uma crise devido à síndrome de Tourette. Este regresso aconteceu na passada sexta-feira, tendo sido muito aplaudido pela multidão que aguardava para assistir ao seu espetáculo após um hiato de dois anos na carreira. "Há dois anos, não tinha a certeza se faria isto de novo, mas estou de volta", disse, muito emocionado, perante o público. E depois deste momento único e emotivo, agora revela que está pronto para seguir pela estrada em setembro. "Já era hora de voltar ao trabalho... Espero ver-vos por aí", escreveu na legenda de um vídeo onde é anunciada a digressão, explicando também que a pré-venda dos bilhetes vai ser aberta no dia 8 de julho. O concerto de Lewis Capaldi no festival Glastonbury em 2023 Foi há dois anos, em 2023, que o artista estava a cantar o tema 'Someone You Loved' quando começou a ter tiques e espasmos, o que dificultou a continuidade do espetáculo. Assim que o público se apercebeu, os fãs de Lewis Capaldi começaram a cantar em uníssono, o que deu tempo para o artista conseguir recuperar. Depois desse episódio no festival, Lewis Capaldi anunciou o cancelamento da digressão mundial. "Ficou claro que preciso de dedicar mais tempo a cuidar da minha saúde mental e física para poder continuar a fazer o que amo por mais tempo", comunicou, na altura, confessando que se estava a "adaptar" à Síndrome de Tourette. E foi o que fez até agora, que se mostrou pronto para voltar aos palcos. Recorde-se que a Síndrome de Tourette é um "distúrbio neuropsiquiátrico caracterizado por múltiplos tiques motores e fonéticos, que flutuam de intensidade", segundo explicou Mónica Vasconcellos, neurologista pediátrica e presidente da Sociedade Portuguesa de Neurologia Pediátrica (SPNP), em conversa com o Lifestyle ao Minuto em 2023. A profissional de saúde afirmou que atualmente "não existe terapêutica curativa", mas também que normalmente é diagnosticada antes dos 18 anos. Sabe como distinguir os tiques que estão relacionados com esta condição dos que não estão? Ainda segundo a neurologista pediátrica, "o diagnóstico de ST implica a presença de tiques motores múltiplos e um ou mais tiques vocais, que ocorrem várias vezes ao dia (praticamente diários), durante um período superior a um ano".