Steve Aoki não podia estar mais feliz. Isto porque o DJ acaba de ser pai pela primeira vez, como o próprio revelou na sua página de Instagram.

Ao publicar uma fotografia onde é possível ver o pé do bebé, um menino, fruto da relação com Sasha, o pai 'babado' escreveu: "O Rocky77 chegou! Estamos apaixonados por ele."

Mas não ficou por aqui e destacou uma coincidência ainda mais especial sobre o dia em que o menino nasceu.

"O que é ainda mais especial é o facto de podermos comemorar o nascimento do nosso filho no mesmo dia do nosso aniversário de casamento. Surpresa: ele nasceu no seu próprio tempo, já a escrever o primeiro capítulo da sua vida! Que as aventuras comecem", partilhou o produtor musical, de 47 anos.

Steve Aoki e Sasha casaram-se em 2024 e foi no início do ano, durante um espetáculo no Dubai, mais precisamente no dia 25 de janeiro, que o artista anunciou a boa-nova.

"Este é um momento especial. Esta é a minha mulher e vamos ter um bebé", revelou na altura o músico, quando Sasha subiu ao palco, como recorda a People.

De seguida, a sua equipa trouxe um bolo até ao palco e o DJ explicou que juntos iam "descobrir se era menino ou menina". Sasha começou a cortar o bolo e perceberam que estava para chegar um menino. O momento ficou gravado e foi partilhado na página de Instagram do artista.

"O bolo mais importante da minha vida... é um menino", pode ler-se na legenda da partilha.

Veja ou recorde na publicação abaixo:

Por sua vez, Sasha também destacou as imagens deste momento único na sua página de Instagram. "A nossa maior colaboração até agora... bebé Aoki."

