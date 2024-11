A pequena Maria Clara, filha de João Baptista, completa cinco anos esta terça-feira, dia 12 de novembro, e o pai 'babado' destacou no Instagram a data.

"Pois é, há 5 anos tinha nesta altura a Maria Clara, prematura, na palma da minha mão. Acho que queria à força ser escorpião como o pai ou então… já estava realmente preparada para ser o ser de luz que é", começou por lembrar o ator.

"Menina de ideias fixas e personalidade forte… Faz de mim o pai mais babado do mundo. Parabéns, bebé, que tenhas toda a saúde do mundo, é o que mais desejo, o papá estará sempre aqui para ti. Amo-te com todas as minhas forças. Parabéns", completou.

Numa outra publicação, João Baptista publicou um novo vídeo com a menina. "Cinco anos de ti... A melhor melodia de sempre", acrescentou, referindo-se à gargalhada da pequena Maria Clara.

