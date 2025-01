O pequeno Leonardo é fruto do casamento do apresentador com Adriana Gomes.

João Paulo Sousa publicou na sua página de Instagram, esta sexta-feira, dia 10 de janeiro, um vídeo do filho Leonardo que gravou enquanto cozinhava na companhia do menino. Nas imagens, que pode ver na publicação abaixo, o apresentador colocou duas tortitas numa recipiente para o menino fazer de conta que também estava a cozinhar como o pai. "Está igual! Deixa-me provar", diz o pai 'babado' ao menino, comendo depois um pouco de uma tortita. "Muito bom, chef", comenta depois. "Tal pai, tal filho", escreveu João Paulo Sousa na legenda da publicação que rapidamente captou a atenção dos seguidores. Leia Também: Maria Botelho Moniz 'derrete' fãs com nova (e ternurenta) foto do filho