Depois de no ano passado ter anunciado o podcast 'Isso é Psicológico' com a mulher Adriana Nascimento, João Paulo Sousa tem novidades.

Segundo uma nota enviada às redações, o referido podcast vai chegar no Dia dos Namorados, 14 de fevereiro, às 9h, à rádio Comercial.

"João Paulo Sousa e Adriana Nascimento vão estar na rádio Comercial para apresentar este projeto, em primeira mão. Cada episódio é uma viagem pelos grandes e pequenos detalhes que constroem e destroem uma relação. Os desafios e virtudes da parentalidade. E do crescimento individual, dando o devido valor à saúde mental", partilham.

"Ora a dois, ora com convidados, este é o regresso do podcast da autoria de João Paulo Sousa 'Isso é Psicológico' para ouvir em radiocomercial.pt e todas as plataformas de podcast", informam ainda.

'Isso é Psicológico' foi lançado em março de 2021, ainda durante a pandemia da Covid-19, como "um espaço de conversa com a psicóloga Bárbara Ramos Dias e outros convidados, onde debatiam temas do foro emocional e psicológico". "A conversa tinha como objetivo dar dicas para uma mente sã. Este podcast já fez nascer o livro 'Isso é Psicológico', editado em 2023. Trata-se de um projeto pedagógico que tem como missão promover a saúde mental, direcionado para crianças e jovens do 3.º ciclo do ensino básico e secundário".

