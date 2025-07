Gilberto Gil, de 83 anos, reagiu oficialmente à morte da filha, Preta Gil. O músico fez esta quinta-feira, 24 de julho, uma emotiva partilha na sua conta oficial de Instagram.

"Sempre tive orgulho de você, filha, e vou ter pra sempre", declarou na publicação, feita em colaboração com a atual esposa de Gilberto Gil, madrasta e amiga de Preta - Flora Gil.

Às suas palavras, o afamado músico brasileiro juntou um vídeo de um momento especial que pai e filha se encontraram em palco.

Além do dueto, o vídeo contém ainda declarações nas quais Preta Gil fala sobre o pai destacando o orgulho que este sempre fez questão de demonstrar relativamente à sua carreira.

"Estou a cantar músicas do meu repertório porque ele falou, 'cante suas músicas'. É uma forma também de ele mostrar o quão orgulhoso é de nós, do que somos", referiu Preta Gil nas imagens.

A mensagem recebeu em poucos minutos centenas de comentários e milhares de interações de fãs e amigos da família, destacando-se o de Sabrina Sato. "Amo vocês! Preta nos ensinou tanto. Todo amor do mundo pra vocês. Amor eterno", disse a famosa apresentadora.

Eis abaixo a publicação completa:

Preta Gil morreu no domingo, 20 de julho. A cantora, de 50 anos, lutava há anos contra um cancro no intestino. Estava a fazer um tratamento experimental em Nova Iorque, Estados Unidos da América, tendo acabado por não resistir. O seu estado de saúde piorou nos últimos dias e esta mostrou vontade de regressar ao Brasil, mas acabou por não ter tempo de o fazer.

O corpo de Preta Gil foi transladado para o Brasil esta quinta-feira, 24 de julho. No mesmo voo, que aterrou no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, seguiam o filho, Francisco Gil, a madrasta, Flora Gil, e a neta, Sol de Maria.

As cerimónias fúnebres, recorde-se, decorrem na sexta-feira, 25 de julho, no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. O velório durará quatro horas e será aberto ao público.

Há um mês, Preta Gil declarou-se ao pai: "Meu Rei"

No dia 26 de junho, há menos de um mês, Preta Gil declarou-se publicamente ao pai no dia do seu aniversário.

"Você é o meu tempo e o meu Rei! Você me cura e me emociona, meu Pai.

Hoje, no dia do seu aniversário, nada mais profundo e simbólico do que relembrar esse momento tão inesquecível em que cantámos juntos na sua turnê, Tempo Rei'. O vídeo já diz tudo… eu te amo infinitamente

Feliz vida, feliz aniversário", escreveu ao partilhar imagens de um momento único de pai e filha.