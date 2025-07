David Carreira soma mais uma tatuagem de uma fã em sua homenagem. Uma jovem que esteve no espetáculo do cantor em Pedrógão Grande fez questão de estar com o seu ídolo nos bastidores para lhe mostrar a marca que tem no corpo.

A fã tem como fundo do seu telemóvel uma fotografia em que está ao lado de David Carreira, e essa mesma imagem ficou 'imortalizada' no seu corpo. A jovem decidiu tatuá-la na zona das costelas (de lado).

Por sua vez, perante a homenagem, David Carreira gravou um vídeo para mostrar a todos os seguidores a surpresa que recebeu. "Estão a ver esta foto? Isto virou uma tatuagem. Vejam só o que é que ela fez", disse ao destacar a fotografia no fundo do ecrã do telemóvel da fã e de seguida a marca que a jovem tem no corpo.

Na legenda da publicação que fez na sua página de Instagram, o artista escreveu: "Quando uma foto nossa vira tatuagem. Obrigado Pedrógão Grande, vocês foram inesquecíveis! Não percam os próximos episódios desta tour galáctica que acaba dentro de cinco meses. Por falar nisso, quem tem bilhetes para os últimos shows antes da minha pausa?"

Mas esta não é a primeira fã a fazer uma tatuagem em homenagem a David Carreira. Só no ano passado, por exemplo, duas jovens também marcaram o cantor nos seus corpos.

Em novembro de 2024, Beatriz, de Viseu, mostrou ao músico que tinha uma imagem do mesmo tatuada também na zona das costelas (de lado) e com uma assinatura do cantor. "Sou fanática por ti", afirmou, na altura, a jovem.