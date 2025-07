"Podia ter corrido muito mal", confessou Paulo Azevedo ao marcar presença esta terça-feira, 29 de julho, no programa 'Dois às 10', da TVI. O ator e palestrante viveu um susto de saúde nas últimas semanas.

Foi internado no hospital depois de ter recorrido à urgência, operado e esteve em risco de amputação.

Paulo Azevedo demorou a procurar ajuda hospitalar por estar demasiado ocupado com o trabalho, num ritmo intenso, e particularmente por não sentir dores.

O ator explicou que normalmente ganha líquido na ponta do coto inferior direito, algo que é normal e acontece como uma resposta de proteção do corpo. Porém, desta vez o líquido não foi absorvido pelo corpo e acabou por provocar outras reações.

"Desta vez começou a inchar de uma forma que eu não cabia dentro da prótese e começou a dar febre. Isto é de loucos, antes de ir para as urgências, ainda fui fazer duas palestras com 40 graus de febre, sem caber nas próteses, levado em ombros", contou ao conversar com Cláudio Ramos.

Apesar de sentir-se muito cansado, apenas no dia seguinte foi ao hospital. Ao ser examinado, viu "os alarmes dispararem" quando chegaram os resultados das análises - que acusaram uma infeção grave.

Caso a infeção se espalhasse, corria o risco de ter uma septicemia. "Fiquei logo lá internado. [...] Tive medo, tive medo que me amputassem", notou.

A infeção, explicou, terá começado depois de ter feito uma pequena ferida no coto a brincar com os dois filhos. A ferida, provavelmente mal desinfetada, terá sido "a porta de entrada" para a infeção.

Paulo Azevedo ficou uma semana no hospital e necessitou de ser operado, até ao momento da operação não sabia se teria de ser amputado. "Como nasci assim não sinto dores no coto, se tivesse de ser amputado mudaria tudo", referiu, dando conta de que passaria a ter dores até no encaixe da prótese.

"Quando me mandaram para casa foi um alívio grande", notou, referindo que estava já com muitas saudades dos filhos e da sua rotina.

Atualmente, encontra-se ainda em recuperação e a terminar o antibiótico.

Como um conselho de José Mourinho mudou a vida de Paulo Azevedo

Paulo Azevedo conseguiu lugar na televisão como ator, porém a determinada altura deixou de ter trabalho com regularidade de precisou de reinventar-se. Foi nesta altura que decidiu seguir um conselho de José Mourinho.

O ator foi convidado pelo treinador de futebol português a dar uma palestra motivacional aos jogadores do Real Madrid, tendo sido aconselhado pelo técnico a fazer disto uma profissão.

Neste momento, ainda que a representação seja a sua grande paixão, Paulo Azevedo faz sucesso ao transmitir em palestras as suas mensagens motivacionais e de superação.