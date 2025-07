Paulo Azevedo está no hospital e recebeu a visita dos Palhaços d' Opital. Este encontro ficou registado numa fotografia que foi depois publicada no Instagram.

"Uma visita especial a um ser humano extraordinário. Gratidão Paulo Azevedo pelo carinho e simpatia, as rápidas melhoras e gratidão por toda a inspiração que trazes a todos nós. Abraço da tua Palhaços d’​ Opital cheio de admiração", pode ler-se na publicação onde o ator surge numa cama de hospital ao lado de dois elementos da associação cultural de doutores palhaços, que tem como missão visitas a doentes em ambiente hospitalar, levando uma 'mão' de alegria.

Após a partilha, Paulo Azevedo respondeu: "Abraços para todos e obrigado."

Mas não ficou por aqui e este sábado, dia 19 de julho, publicou uma outra fotografia na sua página de Instagram, em que aparece na cama do Hospital Santo André - Hospital Distrital de Leiria -, e deixou uma palavra de agradecimento.

"Obrigado a todos pelas vossas palavras de carinho, foi impossível responder a todas as mensagens mas acreditem que senti cada uma. Obrigado", disse na legenda da publicação, revelando assim a 'onda' de carinho com que foi 'presentado'.

E na própria partilha, o ator recebeu muitas palavras de apoio na caixa de comentários. "As tuas melhoras, abraço", comentou um internauta. "Tudo a correr bem, Paulo. Beijinho", escreveu outro. "Melhoras!! Que Deus te abençoe sempre", disse outro. "Que brevemente estejas no ativo", pode ainda ler-se entre as várias reações.

Paulo Azevedo foi submetido a uma cirurgia ao coto direito, mas não revelou muitos mais detalhes sobre a causa da operação.

Natural de Coimbra, o ator, de 43 anos, nasceu sem mãos e sem pernas. Além de dar cartas no mundo da representação, e de ter participado em novelas da SIC e RTP, é também palestrante e orador motivacional.

Leia Também: Ruy de Carvalho hospitalizado? Filha do ator desmente informação falsa