Nick Moran, ator conhecido pelo seu papel em 'Harry Potter', onde interpretou a personagem Scabior, foi operado de urgência esta semana.

De acordo com o que o amigo Terry Stone disse ao Daily Mail, este foi diagnosticado com uma condição grave no pescoço depois de ter ido ao hospital por ter recorrentes dores no local. Quando lá chegou disseram-lhe que "corria risco de vida".

O médico informou a família que Nick poderia perder a fala e os movimentos das pernas se não tivesse feito a operação, contudo, ainda não há certezas de que o ator irá conseguir recuperar na totalidade.

"Ele está a melhorar mas os médicos disseram que talvez ele nunca volte a falar e andar. Ele não está 100% saudável, mas quando saiu da operação, eu agradeci a Deus, porque acho que ele decidiu que prefere ficar sem andar e falar do que morrer", disse o amigo em entrevista.

