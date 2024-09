A ginasta mais condecorada na história dos Estados Unidos da América, Simone Biles, fez mais duas tatuagens de valor sentimental no dia 18 de setembro.

A profissional responsável foi a tatuadora Sydney Smith que partilhou no seu Instagram uma fotografia do pescoço de Simone Biles, no qual se pode ver a nova inscrição na sua pele: “Made in Heaven” (“Feito no Céu” em português).

Além disso, uma outra publicação partilhada por Smith mostra um pequeno 'J', tatuado na mão esquerda de Simone, mais concretamente no dedo anelar.

Embora não haja certezas quanto ao significado desta segunda tatuagem, os comentários nas redes sociais revelam qual o principal palpite: a mesma será uma homenagem a Jonathan Owens, seu marido.

Biles e Owens - jogador na Green Bay Packers - conheceram-se em 2020 e casaram-se em abril de 2023.

