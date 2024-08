A mãe de Simone Biles veio a público dar uma entrevista na qual revelou que espera que um dia possa ter um relacionamento com a filha.

Em declarações ao Daily Mail, Shannon Biles, mãe biológica da atleta, afirmou que gostaria de se encontrar com Simone e de lhe pedir perdão por tê-la abandonado.

Shanon, de 52 anos, explicou que entregou Simone e a irmã mais nova, Adria, aos avós - Ron e Nellie Biles - quando eram apenas crianças, devido à sua batalha contra o vício nas drogas e no álcool.

"Gostaria de corrigir as coisas pessoalmente com a Simone - só estou à espera dela e da Adria", sublinhou.

"Falo mais com a Adria do que com a Simone. Pedir-lhe-ia para me perdoar. Podemos seguir em frente? Não me julguem pelo meu passado. Vamos seguir em frente", continua.

"Estou à espera da oportunidade, mas tem de ser ela a querer. Vamos ser pacientes", concluiu.

Note-se que antes de serem entregues aos avós, Simone e Adria ficaram em várias casas de acolhimento.

"Tenho o número direto dela, mas não o vou usar. Ela tem 27 anos. É casada. Gostaria de fazer parte disso, mas terei de esperar. Não se pode forçar ninguém", completa.

