Elle King revelou que teve uma infância "muito tóxica" em declarações ao podcast de Bunnie XO - 'Dumb Blonde'.

Um dos motivos foi o facto do pai, o conhecido ator Rob Schneider, a ter enviado para um "campo de pessoas gordas" quando era criança.

"Era uma criança muito, muito pesada. O meu pai enviou-me para um campo de pessoas gordas", recordou a cantora, de 35 anos. "Foi difícil. Um ano depois meti-me em sarilhos porque torci o tornozelo e não perdi peso. Foi muito tóxico e idiota", atira.

"Foi tão difícil, mas foi para onde ele me mandou. Fui dois verões de seguida. Tinha 11 e 12 anos. Comes um pouco de peru e vegetais todas as refeições e fazem-te treinar todo o dia", explica.

Ao contrário de outros miúdos, King afirmou que não notou resultados desta experiência.

A artista destaca que o peso não era a única coisa que incomodava o pai, uma vez que as suas tatuagens também eram um problema. "Comecei a usar sempre camisolas, porque o meu pai era contra tatuagens ou qualquer outra forma de expressão que fosse diferente daquilo que ele idealizava para mim - nem sequer pensou em mim", destaca.

A relação entre pai e filha não melhorou, conforme destacou a própria, sendo que os dois não falam há "quatro/cinco anos". "Discordo de muitas coisas que ele diz. Não consigo explicar. Podes querer que alguém mude, mas não consegues controlar o comportamento de ninguém ou os sentimentos. Apenas controlas como reages e o que fazer com o que sentes", completa.

