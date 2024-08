Machine Gun Kelly abriu o coração para falar sobre o vício em álcool revelando que esteve numa clínica de reabilitação no ano passado.

Tal aconteceu no podcast de Bunnie Xo - 'Dumb Blonde', esta segunda-feira, 5 de agosto.

"Já não bebo. Não bebo desde o passado mês de agosto", revelou o artista. "Esta foi a minha primeira vez na reabilitação", destacou ainda.

Para além do álcool, o músico confessou ter abusado de substâncias como cannabis e diversos medicamentos.

Nesta conversa, MGK, de 34 anos, mostrou-se grato pela ajuda que recebeu de Megan Fox, com quem tem um relacionamento marcado por 'altos e baixos'.

"A Megan, com certeza, tem sido extremamente útil em lidar com o tipo de abstinência psicológica que surge quando se deixam as drogas", realça.

"Sei que esta caminhada vai ser difícil para mim, mas aceito e perdoo-me a mim mesmo. Era muito duro comigo mesmo, deitava-me abaixo. Estou feliz por me começar a sentir confortável o suficiente para mostrar às pessoas quem eu sou, porque a minha arte depende disso", completa.

