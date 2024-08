Sofia Arruda decidiu partilhar publicamente uma condição de saúde da filha, a bebé Olívia, que nasceu em abril, de maneira a ajudar outras "mamãs" que percebam os mesmos sintomas nos filhos.

"A nossa nenuca faz alergia à proteína do leite de vaca - APLV. Nunca pensei em tal coisa, porque ela mama em exclusivo e nunca lhe dei leite nenhum além do meu", começa por revelar.

"Logo após fazer 1 mês ela começou a ficar com borbulhinhas no rosto que ficaram piores a cada dia que passava e bolsava muito (de jato e às vezes leite da mamada anterior do género requeijão). Eu pensei 'tem refluxo e a pele está a habituar-se ao meio extra uterino', mas não. A Dra. Joana Appleton, que é também pediatra do Xavier, disse-me para deixar de comer alimentos com proteína de leite de vaca", explica.

"Eu pensei que era alergia à lactose mas não, é tudo o que tem proteína de leite de vaca e é a mãe que tem de deixar de comer porque passa para o leite materno. Ou seja, não basta comer iogurtes/leite/queijo sem lactose, temos mesmo de passar para as opções vegetais (também convém evitar a soja)", revela.

A atriz revela que depois de ter feito esta mudança na alimentação, em apenas quatro dias percebeu melhorias. "Hoje não tem nada no rosto e bolsa muito muito raramente", destaca.

"Sei que há recentes mamãs por aqui e quis deixar o meu testemunho porque pode ajudar os vossos bebés (a primeira fotografia é agora, as outras e os vídeos são de quando ainda não tínhamos identificado o problema)", completa.

Note-se que Sofia Arruda é ainda mãe de Xavier, de quatro anos, que tal como Olívia nasceu da relação com David Amaro.

