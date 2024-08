Sofia Arruda foi mãe pela segunda vez há três meses e esteve no 'Júlia', da SIC, para uma entrevista onde falou, sobretudo, sobre a maternidade.

Entre as várias partilhas, a atriz falou do parto e recordou que quando foi do primeiro filho, Xavier, esteve "12 horas a tentar parto normal" mas acabou por ter de seguir para uma cesariana.

Desta vez, conta, planeou tudo e agendou logo a cesariana. "Estava com medo que me rebentassem as águas a meio da noite e depois tinha de ir levar o Xavier a correr para casa dos avós. Ia causar stress, não valia a pena. O menino não podia também ficar enervado com a chegada da mana. Então planifiquei tudo. O menino foi para a escola e às 10h30 dei entrada no hospital", explicou.

Depois do nascimento da filha, Olívia, Sofia Arruda não esteve logo com Xavier e começou a sentir muitas saudades do menino. "A menina é muito linda e vou amá-la muito, mas agora tenho saudades é do meu filho", recordou.

Apesar de ainda não ter iniciado nenhum projeto nos ecrãs, Sofia Arruda tem vindo a fazer alguns trabalhos a 'meio gás'. No entanto, há novidades profissionais.

A atriz decidiu fazer um casting e conseguiu um papel numa série internacional, sendo que as suas gravações vão ser em Lisboa, o que facilita o processo, e vão começar já esta semana. Ainda assim, admite, está "nervosa" e a pensar "como é que vai fazer a gestão".

Sobre o marido, David Amaro, com quem casou em 2018, Sofia Arruda teceu rasgados elogios. "Era muito importante para mim ter uma família e ter um pai que quisesse muito ser pai. O facto de ter crescido sem pai, sempre vivi com essa questão - de ter um pai [para os meus filhos] que tivesse a certeza que nunca se iria embora mesmo que o relacionamento entre homem e mulher não resultasse, que nunca iria deixar os filhos. Isto para mim era a coisa mais importante do mundo. E sentir que o David respira os filhos como eu, que tem uma dedicação e abdica de tudo pelos bebés... Para mim está tudo certo", partilhou.

Entretanto, já no final da entrevista, Sofia Arruda foi buscar a filha e apresentou-a em televisão. Este momento foi destacado no Instagram.

