Sofia Arruda esteve à conversa com o Notícias ao Minuto na pré-abertura da Wells Garrett, 'Home of Beauty', em Lisboa, e acabou por falar sobre a maternidade, especialmente agora que é mãe de duas crianças. "Está a correr muito bem. É tudo uma questão de organização", destacou.

A atriz, recorde-se, deu à luz pela segunda vez em abril do ano passado a bebé Olívia e é ainda mãe de Xavier, que nasceu em 2019. Ambas as crianças são fruto do casamento com David Amaro.

Sofia Arruda contou que "acabou agora de gravar uma série para a RTP", mas ainda não pode adiantar detalhes sobre este projeto. E não fica por aqui no que diz respeito a novidades profissionais. "No final do mês vou começar a gravar outra série, e vou continuar a gravar séries durante o verão."

Conciliar a vida profissional com a vida pessoal, especialmente sendo mãe de duas crianças, traz alguns desafios "como acontece com todos os pais", mas, frisou a atriz, "é tudo uma questão de organização". "E de conseguirmos planear bem as agendas de um e do outro, e dos filhos. É perfeitamente fazível, com alguma ajuda dos avós também", rematou.

