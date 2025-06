Helena Coelho esteve na pré-abertura da Wells Garrett, 'Home of Beauty', em Lisboa, e conversou com o Notícias ao Minuto.

Mãe de uma menina, a pequena Íris, de quatro anos, a influencer contou que "desde sempre cuidou de si" e isso não mudou com a maternidade. A maquilhadora mantém, por isso, entre outros hábitos, a "'skin care' e nunca dorme maquilhada".

Além disso, partilha, "bebe muita água, gosta de treinar e de se alimentar bem". E, diz, acaba por ser um "bom exemplo" para a filha, Íris, que faz questão de a acompanhar.

"Ela vai-me vendo e acho que isso é um bom exemplo - cuidarmos de nós. Às vezes não consigo fazer tudo o que queria, mas o que importa é tirar um bocadinho - nem que seja um minuto - para cuidarmos de nós", disse.

A pequena Íris já começa a "querer fazer o que a mãe faz", seguir os seus passos. "Ela não sai de casa super maquilhada, mas gosta de brincar com isso porque diz que quer ser eu. Claro que fico contente."

Sobre as férias de verão, uma vez que os dias quentes estão à porta, Helena Coelho afirmou que, "desde que descobriu a água do Mediterrâneo, já ninguém a agarra numa água fria". No entanto, ainda não tem planos, apesar de uma coisa ser certa: "Quer aproveitar o verão europeu com a filha", e quem sabe dar "uma escapadinha por Portugal". "Portugal é giríssimo também."

Falando da filha, a mamã destacou que a pequena "é muito decidida". "Quer ser ela a decidir absolutamente tudo - até a roupa que veste. Dizia que queria uma filha cheia personalidade. Aí está."

Questionada sobre a possibilidade de voltar à televisão, Helena Coelho confessou que "está muito contente com o digital".

"O digital é o meu trabalho a tempo inteiro, é onde tenho o controlo da minha narrativa - consigo também gerir os meus horários e é ótimo para quem quer ter um filho ou mais. Já estou bem estabelecida e já é muito confortável para mim - dentro do desconforto que é estar sempre a fazer coisas novas. Estou muito contente deste jeito. Se um dia surgir, tudo certo, mas não estou à procura de que isso aconteça", explicou. E aumentar a família com o companheiro Paulo Teixeira é um desejo? "Sim, é um desejo."

