Jessica Athayde deu o nó com o também ator em novembro do ano passado, após vários anos de relação. O casal tem em comum o filho Oliver, que está prestes a completar seis anos.

Foi na pré-abertura da Wells Garrett, Home of Beauty, em Lisboa, na segunda-feira, dia 2 de junho, que Jessica Athayde conversou com os jornalistas. Na presença do Notícias ao Minuto, a atriz acabou por falar do filme 'Hotel Amor', do qual é protagonista e a estreia está marcada para o dia 19 de junho. "Nem é aquela comédia pura e dura, nem é histórico, nem trágico", comentou. "Este elenco também traz nomes - como a Margarida Corceiro ou, por exemplo, a Júlia Palha - que vão buscar pessoas mais jovens e trazê-las ao cinema, [levarem-nas] a saírem de casa, a largarem a Netflix, a Disney Plus, a Prime…", disse ainda, referindo-se à longa metragem. Além disso, também comentou o 'afastamento' do pequeno ecrã, que, diz, "não quer dizer que não vá voltar a fazer televisão".

Abordando o lado mais pessoal, Jessica Athayde fez um balanço dos seis meses de casamento com o também ator Diogo Amaral. "Ótimo! Tenho um excelente marido, cozinha, limpa a casa, é um bom pai - como tem que ser. Está tudo bem. Temos estado a trabalhar os dois muito. Estamos a precisar de férias."

A atriz partilhou que não há, para já, planos para os dias de descanso em família, sendo que as férias "terão de ser em agosto, parte delas, por causa dos miúdos".

O casal, recorde-se, tem em comum o pequeno Oliver, que vai completar seis anos no próximo domingo, dia 8 de junho. Diogo Amaral é ainda pai de Mateus, fruto da anterior relação com Vera Kolodzig. Ao comentar a relação entre o filho e o enteado, a atriz destacou que "amam-se muito". "Têm uma relação incrível. Adoram futebol."

Ainda em conversa com os jornalistas no evento, Jessica Athayde disse que "é uma hipótese" ter outro bebé". "Engravidei antes do casamento e acabei por perder [o bebé]. Portanto, é bem-vindo. Não estamos a tentar, mas é bem-vindo. De qualquer forma, confesso que me sinto já realizada enquanto mãe com o Oliver e com o Mateus", rematou.