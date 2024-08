Diogo Amaral não conteve a emoção quando começou a falar dos filhos, Oliver e Mateus, durante a conversa com Manuel Luís Goucha.

O ator esteve no programa das tardes da TVI, na quarta-feira, dia 31 de julho, e confessou que falar dos meninos é um ponto "sensível". "De repente, vês os teus filhos a crescerem e vês que és um exemplo para eles, e isso é o que é importante", partilhou.

De recordar que o ator, que está prestes a casar-se com Jessica Athayde, é pai de Oliver, de cinco anos, da relação com a atriz, e ainda de Mateus, de nove anos, da relação anterior com a também atriz Vera Kolodzig.

Sobre a relação dos meninos, Diogo Amaral explicou que Mateus está consigo "semana sim, semana não". "É tão gira a relação deles. O Oliver a perguntar quantos dias é que faltam, quantas vezes é que tem que dormir até o Mateus chegar... A relação deles é incrível. É dos meus melhores trabalhos", frisou, acrescentando que "deu tudo o que tinha para a relação dos filhos ser boa".

O ator falou ainda sobre o casamento com Jessica Athayde, que vai acontecer em novembro, e declarou-se à companheira.

