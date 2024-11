Diogo Amaral revelou em direto no 'Dois às 10' o momento mais amoroso do casamento com Jessica Athayde. O casal deu o nó no registo civil há alguns dias, estando a festa marcada já para este fim de semana.

"A senhora [do registo] perguntou aos nossos filhos se eles autorizavam. Foi tão querido esse momento", contou o ator, referindo aos pequenos Mateus, de 10 anos, fruto da união com Vera Kolodzig, e Oliver, de cinco anos, resultado da união de Jéssica e Diogo.

Radiante com a fase feliz em que se encontra, o rosto das novelas nacionais deu ainda um outro pormenor encantador sobre a cerimónia:

"Nós dissemos que eles podiam vestir o que quisessem nesse dia e o Mateus, de 10 anos, quis comprar uma camisa com um laçarote e um smoking. O Oliver quis ir de igual."

