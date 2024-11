Diogo Amaral marcou presença esta quarta-feira, 27 de novembro, no programa 'Dois às 10', da TVI. O ator conversou com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos sobre a fase feliz que está a viver, no seguimento do casamento com Jessica Athayde, e respondeu à 'pergunta que não quer calar'.

"Porque é que lhe chamas Célia?", quis saber Cláudio Ramos, referindo-se ao nome que Diogo Amaral tem usado para chamar e referir-se à companheira.

"Porque é uma brincadeira. Há pessoas que dizem: a minha Maria faz não sei o quê. Ela sempre foi a minha Célia, tem de ser com sotaque, porque ela faz aquelas coisas... Vai aos hotéis e tira logo os sabonetes que os senhores oferecem, é aquela que vai ao shopping, faz muitas compras, depois senta-se para comer um bolinho mas agarra nos sacos com medo que vá lá alguém roubar, vai à praia e se a água está fria tem de entrar devagar, se comeu muito tem de esperar três horas não vá ter uma congestão", explicou, caracterizando com amor traços da personalidade de Athayde que o fazem rir.

Diogo Amaral e Jessica Athayde casaram-se pelo registo civil nos últimos dias e a festa irá decorrer já este semana.

Leia Também: Jessica Athayde dá os parabéns ao 'seu velhinho'