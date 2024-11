Jessica Athayde já deu publicamente os parabéns ao seu marido, Diogo Amaral.

O ator completa esta terça-feira, 26 de novembro, 43 anos e, na legenda de uma fotografia de Instagram, onde os dois aparecem com um filtro que os torna mais velhos, a atriz escreveu:

"Juntos até velhinhos meu puto. Parabéns."

Recorde-se que esta semana é de grandes comemorações na casal Athayde Amaral. Para além do aniversário do ator, o próximo fim de semana é marcado pela festa de casamento do casal.

