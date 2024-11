Diogo Amaral e Jessica Athayde são oficialmente marido e mulher. No sábado, 23 de novembro, o casal assinou os papéis no civil e, um dia depois, a atriz recebeu uma surpresa incrível por parte do companheiro.

A "oficialmente Jessica Athayde Amaral" partilhou um vídeo no seu Instagram a mostrar a prenda que recebeu depois do casório.

O vídeo em questão começa com um fantoche que grita em alto e bom som: "Quem é que vai casar hoje, quem é?".

Logo depois, surge a atriz. "Não estou a acreditar na surpresa que o Diogo me preparou", disse. "Vocês não estão a perceber o nível da coisa".

Jessica mostra de seguida o seu carro todo 'embelezado' com autocolantes com os seus respetivos significados.

Ora veja:

Na legenda, a atriz escreveu: "Hoje sou oficialmente Jessica Athayde Amaral, mas a festa é só para a semana. Foi um dia passado com os miúdos, em família, mas tive direito a esta mega surpresa. Vão ver na estrada a ID.CÉLIA".