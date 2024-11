Diogo Amaral está de parabéns esta terça-feira, 26 de novembro. O ator fez uma partilha a assinalar esta data e mostra-se mais feliz que nunca.

Na publicação, que mostra uma fotografia sua com Jessica Athayde e os dois filhos, Mateus e Oliver, Diogo escreveu na legenda:

"Faço 43 anos hoje, tenho a sorte de ter dois filhos extraordinários e cheios de saúde, sou casado com a mulher mais incrível de todas, tenho os melhores amigos que podia desejar e trabalho no que gosto. Sou um puto feliz! Obrigado"

Esta celebração acontece numa semana muito especial para o ator. No passado sábado, 23 de novembro, casou-se com Jessica Athayde pelo civil e a festa acontecerá no próximo fim de semana.

