Este sábado, 21 de dezembro, é o primeiro dia do inverno de 2024, e é também a data de aniversário de Jessica Athayde.

A atriz, que se encontra em lua de mel nas Maldivas, com o marido e os filhos, celebra 39 anos.

Rita Ferro Rodrigues recorreu à sua conta de Instagram para dar os parabéns à amiga.

"Parabéns minha bifa, querida, louca, fofa, única, preciosa , frágil, forte, dorminhoca, generosa, mordaz comilona exausta bicho do mato super star shiu que eu quero dormir, manda mensagem filha, amanhã falamos, atende cabra , zero pachorra. Este ano é em francês : Je t’aime", lê-se na legenda da publicação que conta com uma fotografia da atriz a lavar os dentes.