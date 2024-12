Jessica Athayde está de parabéns este sábado, 21 de dezembro, dia em que completa 30 anos de vida.

No dia do aniversário, a atriz partilhou uma reflexão com os seguidores do seu Instagram.

"A passagem de ano para mim significa pouco ou mesmo nada! Salvo raras excepções, nos últimos anos tenho passado a meia-noite a dormir ou a refilar com o fogo de artifício que deixa os meus cães em pânico. O meu 'réveillon' (odeio esta palavra) é sempre nos meus anos. Hoje, viro a página para os 39 e, se é normal refletirmos quando alguém morre, está doente, casa, faz anos ou nasce …. eu a fechar os meus 38 anos tenho pensado profundamente na vida", começa por escrever.

"Acredito que todos nós temos um tempo para chegarmos onde temos de chegar. Um tempo sobretudo para chegarmos onde queremos. Durante esse caminho, limpamos a nossa casa, estabelecemos 'boundaries' e regras necessárias e saudáveis (seja com amigos, família e até na nossa vida profissional). Não quero pedir mais nada para este novo ano a não ser saúde para todos (até para aqueles que já passaram pela minha vida e me trataram menos bem). Dentro dos meus mil defeitos, existe uma coisa em que eu sei que sou incrível hahahhaha, saber pedir desculpa e saber perdoar. Orgulho -me muito disso porque é o tal lugar onde sempre quis chegar. Happy birthday to me. E para todos os sagitarianos", conclui na publicação que conta com uma fotografia sua com o filho nas Maldivas, onde se encontra em lua de mel.

