Jessica Athayde e Diogo Amaral protagonizaram o 'casamento do ano'. Os atores deram o nó a 23 de novembro, tendo feito a festa no dia 30 do mesmo mês.

Se já tínhamos visto todas as fotos e vídeos dos momentos de diversão do grande evento, ficaram agora disponíveis as imagens do casamento pelo civil.

"No fim de semana antes da nossa festa de casamento, casámos na conservatória de Cascais, com o meu irmão, cunhada, mãe e padrasto e, obviamente, os miúdos.

Pedi ao nosso amigo fotógrafo Tiago Sales para nos fotografar para termos este dia como recordação. E depois fomos almoçar ao Nicolau Cascais que adoramos", escreveu Jessica na legenda da partilha de várias imagens do dia onde é possível ver até a troca de alianças.

Veja as fotos na galeria.

