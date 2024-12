Diogo Amaral usou nas últimas horas as suas redes sociais para enviar um recado a Mónica Sintra, reagindo a alegadas declarações recentes em que a cantora se mostrava desiludida por não ter cantado no casamento do ator com Jessica Athayde.

"Mónica, não fiques triste. Temos de fazer uma canção de amor para a minha Célia, um dia destes", brincou Diogo Amaral, reforçando a promessa antiga de que Mónica Sintra fará parte, com um tema seu, da história de amor dos 'Célios'.

Jessica Athayde e Diogo Amaral, recorde-se, casaram-se no final de novembro numa festa épica que contou com um tema único de Toy, feito em especial para o casal.



© Reprodução Instagram - Diogo Amaral

Leia Também: Vídeo. Jessica Athayde mostra processo de confeção do vestido de noiva