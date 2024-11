Diogo Amaral não para de surpreender com o seu romantismo. A dois dias da grande festa de casamento com Jessica Athayde, eis que surge mais uma brincadeira do ator.

Diogo recorreu à ajuda do conhecido cantor português e já mostrou o resultado desta surpresa nas redes sociais.

"Pedi ao Toy para fazer uma canção de amor para a minha Célia do meu coração e o Toy fez, porque é o maior. Faltam dois dias para a festa do amor. Obrigado Toy , és o maior", escreveu Diogo na legenda da partilha.

Através de um vídeo com vários momentos do casal, quase sempre em situações caricatas, pode ouvir-se a música com a seguinte letra:

"Tu não serás a Ofélia, nem eu o teu Shakespeare

És somente a minha Célia e eu you're dear

Pediste-me em casamento

Vestida de sereia

E nesse grande momento, meu coração incendeia

E aumenta o nosso amor, num intenso calor

I love you more than you love me

Além do Mateus e do Oli

Queria mais, mais de ti

Mas se não queres vou ficar aqui

A pedir, implorar, a chorar

Mas eu sei que o nosso grande amor

Nunca vai acabar, nunca vai acabar, nunca vai acabar"

