Eduardo Madeira protagonizou um dos momentos da noite na festa de casamento de Diogo Amaral e Jessica Athayde.

O humorista fez uma tatuagem durante o evento, incentivado por vários convidados que estavam no local.

"I love U more than U love me [em português, "Amo-te mais do que tu a mim]", tatuou o ator.

Nas stories do Instagram, Eduardo partilhou uma imagem com cara de quem acabou de acordar, tal como o próprio escreveu, e mostrou ainda o resultado da noite de festa.



© Instagram - Eduardo Madeira

