Jessica Athayde e Diogo Amaral fizeram a sua festa de casamento no passado dia 30 de novembro e muitas foram as celebridades que marcaram presença no evento mais aguardado do ano.

Rita Ferro Rodrigues foi uma delas e esta segunda-feira, 2 de dezembro, fez questão de relembrar a "noite mágica" com uma publicação no Instagram.

"Amar é o mais revolucionário e louco ato de coragem", começou por escrever a apresentadora.

No carrossel podem ver-se várias fotografias carinhosos entre Rita Ferro Rodrigues e os recém casados, incluindo o momento em que a comunicadora discursou durante a festa.

"Vou voltar muitas vezes à magia da vossa noite. Obrigada meus queridos por nos fazerem por momentos acreditar que é possível o mundo ser dominado por beijos, música, declarações de amor, lágrimas de felicidade e gargalhadas", escreveu ainda na legenda da publicação.

A diversão esteve garantida no casamento de Jessica Athayde e Diogo Amaral, e Rita Ferro Rodrigues mostrou isso ao público.

Ora clique na galeria e veja as imagens da festa.

