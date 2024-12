Não faltaram momentos 'altos' na festa de casamento de Jessica Athayde e Diogo Amaral. Um deles, conforme relatado por Inês Herédia, foi quando uma das convidadas viu o seu cabelo a pegar fogo.

"Sobre o casamento dos Célios, o principal a destacar é que foi lindo e chorei muito e que os amo muito, mas ainda mais como casal", começou por notar a atriz.

"Numa nota paralela, não queria deixar de partilhar o drama da noite, quando a Catarina Lima grita ESTÁ A ARDER, eu olho para o lado e o cheiro a queimado vem do cabelo da Xica", relatou.

"Fui a tempo de apagar com as mãos e de impedir a ideia peregrina da Gabriela Sobral de lhe mandar vinho branco para cima. Tudo acabou com a Jessica Athayde a fazer um corte à Xica e cabelos queimados em pelo menos 6 pratos. Obrigada vida", completou.

Veja as imagens da partilha na galeria.

Leia Também: Rita Ferro Rodrigues relembra "noite mágica" do casamento dos 'Célios'