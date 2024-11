Esta quinta-feira, 28 de novembro, Inês Herédia marcou presença na apresentação das novas lojas Portugal Duty Free, que decorreu no estúdio do Time Out Market, em Lisboa.

Em conversa com os jornalistas, a atriz partilhou alguns pormenores da celebração que se avizinha - a festa de casamento de Jéssica Athayde e Diogo Amaral ou, como Herédia a descreveu: "o festa dos 'Célios'".

"Vou de preto, a minha avó que não veja!", começou por brincar a atriz. "O convite diz para irmos de preto, de vestido ou de calças. Primeiro, pensei em ir de calças, mas depois achei que era demais".

Questionada sobre o calçado, Herédia respondeu: "Não posso ir de sapatos rasos. As Marias João Bastos da vida, podem perfeitamente ir sem saltos", brincou suscitando o riso. "Para o 1,64m do bom português, não dá. Tenho de ir de saltos".

Logo de seguida, mostrou o quão entusiasmada, mas nervosa, estava pela aproximação da festa que se realiza já amanhã, dia 30.

"Eu estou cheia de nervos", rematou. "Uma pessoa fica nervosa pelos amigos, não é? Não faço ideia de como irá correr. A festa, no fundo, começa nos grupos do WhatsApp. Nós ainda não saímos de Madrid, continuamos na despedida de solteira da Célia. Portanto, eu acho que isto vai continua a ser uma despedida de solteira".

Inês Herédia, recorde-se, fez mastopexia com implantes no dia 28 de outubro. Orgulhosa do resultado, revelou-nos: "Esta decisão foi tomada um ano depois de o Luís e o Tomás nascerem. Mas tinha medo da recuperação ou se iria doer, então adiei. Além disso, há oito anos perdi muito peso de repente e esta malta [os filhos] mamou que nem uma equipa de futebol, o que não ajudou".

Convicta, assumiu que se sentia muito mais confiante desde a cirurgia estética. "Sinto-me muito bem! Elas ainda vão descer um bocadinho, por enquanto estão muito cá em cima. Mas daqui a dois dias, vou desfilá-las no casamento dos 'Célios'", assumiu.

"Estão todos com vontade de as ver. É um casamento, é uma celebração. Dá para ir de vestido comprido, então olha, também vou de maminhas à mostra", brincou ainda.

Note-se que Diogo Amaral e Jéssica Athayde já estão oficialmente casados pelo civil. Dia 30 de novembro irá decorrer a festa para a qual Herédia foi convidada como grande amiga do casal.

Leia Também: "Nunca mais me apanham de sutiã." Inês Herédia fala de cirurgia estética