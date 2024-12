Rita Ferro Rodrigues é uma verdadeira mulher dos sete ofícios. A antiga apresentadora da SIC trabalha agora no canal 11, onde é Coordenadora de Programas, e faz parte também da equipa de Intervenção Social da Federação Portuguesa de Futebol.

A escrita também faz parte das grandes paixões de Rita, tal como provou na publicação que fez, esta quarta-feira, 4 de dezembro, nas redes sociais.

"Tanta gente que me pede, mais vale formalizar o ofício. Adoro escrever. Posso escrever por si e para si por encomenda. Para Pessoas, Marcas e Empresas. Discursos de casamento, cartas de amor (e de despedida), homenagens, pedidos de desculpa, textos para vender uma ideia ou um produto.

Rita garante ainda total confidencialidade no acordo: "Fica tudo entre nós. Para todos os efeitos, rigorosamente todos os efeitos …o texto é seu! Prometo seguir as pistas e procurar as palavras certas", concluiu a antiga jornalista.

